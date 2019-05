Wohnungsbrand in Maurach endet glimpflich

Am Donnerstag bemerkte ein 75-jähriger Deutscher eine massive Rauchentwicklung in der Küche seiner Wohnung in Maurach am Achensee. Der Versuch des Mannes das Feuer oberhalb des Holzofens mit einem Feuerlöscher zu löschen misslang.

Erst die alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus Eben am Achensee konnte den Brand löschen. Der 75-jährige Wohnungsinhaber wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins BKH Schwaz eingeliefert.

Am Haus entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Feststellung der Brandursache ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.

(mr)