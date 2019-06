Motorradfahrer kollidieren frontal – schwer verletzt

Dramatische Szenen am Sonntag in der Tiroler Gemeinde Stanzach (Bezirk Reutte): Bei einem Überholmanöver sind zwei Motorradfahrer, die in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs waren, frontal zusammengekracht. Die beiden Biker blieben nach dem Crash bewusstlos und schwer verletzt mitten auf der Straße liegen, eines der Motorräder ging noch dazu in Flammen auf. Das berichtet die "Tiroler Tageszeitung".

Das Unglück geschah demnach gegen 12.20 Uhr auf der Namloser Straße (L21). Ein 54-jähriger Vorarlberger hatte bei dem Versuch einen Pkw zu überholen, sein Zweirad auf die Gegenverkehrs-Fahrbahn gelenkt und dabei den entgegenkommenden Biker, einen 30-jährigen Deutschen, übersehen.

Nach der Erstversorgung wurden die beiden Schwerverletzten mittels zweier Notarzthelikoptern in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer des Einsatzes und der Aufräumarbeiten war die Namloser Straße komplett für den Verkehr gesperrt.

Die Bilder des Tages

(red)