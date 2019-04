Versuchte Entführung 21. April 2019 14:06; Akt: 21.04.2019 14:18 Print

Männer wollten 22-Jährige in Auto zerren

Eine 22-Jährige ist am Samstag in Vorarlberg nur knapp einer Entführung entgangen. Zwei Männer hatten versucht die junge Frau in ein Fahrzeug zu ziehen.