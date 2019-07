21-Jährige tot, nun ist ihr Freund (24) in U-Haft

In der Nacht auf Freitag kam es in Bludenz zu einem Streit zwischen einer 21-Jährigen und ihrem drei Jahre älteren Freund. Dabei wurde die Frau lebensgefährlich verletzt. Am Samstag vermeldete die APA, dass die Frau gestorben sei.

Am Sonntag wurde dem Antrag auf Verhängung der Untersuchungshaft gegen den dringend tatverdächtigen Lebensgefährten stattgegeben. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Mordverdachts ermittelt.

Eifersucht gilt als wahrscheinliches Motiv

Der genau Tathergang ist nach wie vor Gegenstand von Ermittlungen. Der Tatverdächtige wurde inzwischen einvernommen. Nähere Angaben machten die Behörden allerdings bislang nicht.

Als mögliches, nicht bestätigtes Motiv wird Eifersucht angenommen. Im Zuge des Streits kam es zu einem "Angriff gegen den Hals" wie Ermittler in einer ersten Stellungnahme zu Protokoll gaben. Verwandte des Beschuldigten fanden das reglose Opfer und alarmierten die Einsatzkräfte.

Das Ergebnis einer angeordneten Obduktion liegt noch nicht vor. Die Frau dürfte allerdings laut bisherigem Ermittlungsstand erwürgt worden sein. Eine Waffe soll bei der Tat keine Rolle gespielt haben.



