27-Jährige beim Wandern von Stein erschlagen

Drei Wanderer waren am Sonntag gegen 8.15 Uhr von Hochtannberg in Richtung Widderstein unterwegs. Etwa eine Stunde später, beim Einstieg zur steilen Aufstiegsrinne in Richtung Widderstein, hörten sie einen Steinschlag auf sie zukommen und suchten deshalb sofort Schutz.

Einer der Wanderer konnte gerade noch sehen, wie seine 27-jährige Begleiterin von einem melonengroßen Stein am Kopf getroffen wurde. Sie konnte sich nicht rechtzeitig retten und stürzte einige Meter weit ab.

Die als Rettungs- bzw Notfallsanitäter ausgebildeten Wanderer setzten sofort einen Notruf ab und begannen mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Der alarmierte Notarzt des Rettungshubschraubers C8 konnte um 9.40 Uhr allerdings nur noch den Tod der jungen Frau feststellen.

"Der Steinschlag wurde wahrscheinlich durch Gamswild ausgelöst", teilt die Polizei in einer Aussendung mit. Die Wanderer hatten jedenfalls angegeben, beim Aufstieg keine anderen Wanderer vor sich wahrgenommen zu haben.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)