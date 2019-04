15-jähriger Seriendieb crasht BMW bei Spritztour

Die Liste der ihm angelasteten Straftaten ist lange: die Vorarlberger Polizei konnte jetzt einem 15-jährigen Asylwerber aus Syrien mehrere Diebstähle und weitere Delikte nachweisen und ihn festnehmen.

Der Bursch soll im Zeitraum vom 27. bis 31. März mehrere Kennzeichentafeln in Lustenau entwendet haben. Zudem gelang es ihm, dort auch einen schwarzen BMW 116i unbefugt in Betrieb zu nehmen – und baute in Götzis einen Unfall mit Sachschaden. Weil der BMW anschließend nicht mehr fahrbereit war, ließ der 15-Jährige diesen einfach auf einem Parkplatz stehen.

Bei zweiter Spritztour aufgeflogen

Bereits am nächsten Tag stahl er in Lustenau einen Fahrzeugschlüssel samt dem dazugehörigen Mercedes C180. An diesem brachte er eines der gestohlenen Kennzeichen und startete, diesmal in Begleitung eines 20-jährigen Asylwerbers aus Afghanistan, zu einer nächtliche Ausfahrt durch Bregenz.

Aufgrund seiner Fahrweise ging am 1. April, kurz vor 01.00 Uhr früh, eine Meldung bei der Landesleitzentrale der Polizei ein. Die verständigten Streifen konnten den gestohlenen Wagen schließlich bei einer Tankstelle in der Rheinstaße ausfindig machen.

Auf freiem Fuß angezeigt

Vor Ort wurde von den Beamten festgestellt, dass es sich beim Lenker um den bereits amtsbekannten 15-Jährigen handelt. Er und sein Kumpane wurden vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachverhaltsaufnahme auf die Polizeiinspektion Bregenz gebracht.

In Folge wurden vier Kennzeichentafeln, zwei Pkw und insgesamt vier Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Bezüglich eines weiteren Fahrzeugdiebstahls sind die Abklärungen noch im Gange. Nach Rücksprache und Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurden die beiden Beschuldigten nach der Bestandsaufnahme enthaftet und auf freiem Fuße angezeigt.

(red)