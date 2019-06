Bahnhof Bregenz wird komplett neu gebaut

Der Bahnhof in Bregenz wird neu gebaut. Dazu nehmen ÖBB, Land und Stadt Bregenz 77 Millionen Euro in die Hand. Nach zehn Jahren Diskussionen, Untersuchungen und Planungen stellt Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) klar: Es kommen keine weiteren Projekte infrage.

Neuer Bahnhofscharakter



Der Bahnhof bekommt ein gänzlich neues Gesicht. Auf beiden Seiten der Gleise sollen riesige, leichte Glaselemente den Vorplatz überdachen. Laut Architekt Much Untertrifaller bekomme der Bahnhof so gestalterisch einen neuen Charakter.

Eine Verlegung der Landesstraße zu den Gleisen ist für ihn jedoch ausgeschlossen. Der Vorschlag wurde zuletzt von Roland Gnaiger hervorgebracht. "Es wäre widersinnig, das Element des Verkehrs aus der Stadtbetrachtung rauszunehmen und an den Rand zu schieben, weil eine Stadt besteht aus Baukörpern, aus Plätzen und aus Straßen", sagt Untertrifaller.

Für Bürgermeister Linhart stehe die Funktionalität im Mittelpunkt. Man habe mit dem neuen Konzept die Mobilität in den Mittelpunkt gestellt und sich in jüngster Zeit verschiedene Varianten angesehen. "Das Ergebnis ist ein sehr eindeutiges, nämlich, dass ganz klar absehbar ist, dass diese Variante in den wesentlichen Fragen die beste Funktionalität bringt", so Linhart.

ÖBB loben Umsetzung



Auch die ÖBB zeigen sich überzeugt. Franz Hammerschmid, Bereichsleiter der ÖBB Infrastruktur, lobt die vorliegende Lösung in Anbetracht der hohen Bus- und Bahnkundenfrequenzen als die beste. An einem Werktag würden rund 170 Züge verkehren und etwa 10.000 Menschen den Bahnhof nutzen.

"Unser zentrales Anliegen bei diesem Bahnhof ist: Dass die Menschen zwischen dem Bus und der Bahn möglichst kurze Wege haben." Die ÖBB hätten sich bereits entschieden, jetzt warte man noch auf den Beschluss der Stadtvertretung am Mittwochabend.

