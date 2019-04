Mann tötet seinen Sohn und dann sich selbst

Wie unter anderem die "NEUE Vorarlberger Tageszeitung" berichtet, passierte die Bluttat am Donnerstagvormittag in Bregenz.

Ein 43-Jähriger tötete zunächst seinen 18-jährigen Sohn mit mehreren Messerstichen, anschließend beging er mit einem Herzstich Selbstmord. Ob die Frau des Täters zum Zeitpunkt der Tat in der Wohnung war, ist derzeit nicht bekannt.

Polizei informiert über Hintergründe

Sie befindet sich in einer Frauen-Notwohnung, heißt es in dem Bericht. Der zweite Sohn im Alter von 13 Jahren soll nicht am Tatort gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Das Motiv für die Bluttat dürfte familiäre Probleme gewesen sein, berichtet die Polizei.

(wil)