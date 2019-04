Diebstahl und Raufhandel in Dornbirn

In Dornbirn kam es am Mittwoch zur Mittagszeit zu einer tätlichen Auseinandersetzung auf Grund eines Diebstahls. Ausgangspunkt des Geschehens war die Drogenberatungsstelle in Dornbirn, wo ein Mann einem anderen 110 Euro entwendet haben soll.

Nach dem Diebstahl soll der mutmaßliche Täter auf einem Fahrrad die Flucht ergriffen haben. Dennoch konnte das Opfer den Flüchtenden einholen. Der mutmaßliche Dieb soll dann dem Geschädigten einen Schlag ins Gesicht versetzt haben und erneut geflohen sein.

Nachdem das Opfer aber nicht locker ließ und den mutmaßlichen Dieb erneut einholen konnte, kam es abermals zu einem kurzen Raufhandel. Wieder gelang dem Verdächtigen die Flucht. Doch die bereits zuvor alarmierte Polizei konnte die Person kurze Zeit später festnehmen. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

(mr)