Elf Hunde und Katzen 13. Mai 2019 07:45

Illegaler Tierhandel in Dornbirn aufgedeckt

Einem Hinweis aus der Bevölkerung ist es zu verdanken, dass am Sonntag in Dornbirn ein illegaler Tierhandel aufgeflogen ist. Die Tiere sollten in die Schweiz.