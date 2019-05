Jugendlicher beißt Polizisten bei Festnahme

Am Donnerstagabend wurde gegen 17.20 Uhr die Polizei zu einer Rauferei in der Seepromenade am Molo in Bregenz gerufen. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg mitteilte, sei bei der Sachverhaltsaufnahme festgestellt worden, dass gegen das 14-jährige männliche Opfer der Schlägerei eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft besteht.

Die Polizisten sprachen deshalb die Festnahme aus, worauf sich der 14-Jährige aktiv und vehement gegen die Anhaltung wehrte. Er trat gegen die Beamten, bespuckte, kratzte und biss sie. Nach der Fixierung des renitenten Jugendlichen trat er im Polizeifahrzeug heftig gegen die Scheiben und biss in eine Einsatztasche.

Jugendlicher ist amtsbekannt

Bei der Festnahme des sehr aggressiven Jugendlichen wurden zwei Polizistinnen und ein Polizist durch Bisse und Kratzer am Arm unbestimmten Grades verletzt. Der polizeibekannte und wohnsitzlose Teenager wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert und wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek/20 Minuten)