Lech am Arlberg 16. April 2019 19:56; Akt: 16.04.2019 20:05

Mädchen (13) stürzt 300 Meter in den Tod

Am Dienstag endeten gleich zwei Skiunfälle in Vorarlberg tödlich. Unter den Opfern befindet sich auch eine 13-Jährige. Sie stürzte in Lech in den Tod.