Von Auto überfahren, geschlagen und gewürgt

In Dornbirn eskalierte am späten Montagabend eine verbale Auseinandersetzung zweier Männer. Ein 30- und ein 53-Jähriger waren aus unbekannter Ursache in Streit geraten.

Beim Wegfahren überfuhr der 30-Jährige den Fuß seines Kontrahenten. Anschließend stieg er aus seinem Fahrzeug aus, würgte sein Opfer und versetzte ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht.

Der Verletzte musste mit der Rettung ins Krankenhaus transportiert werden. Der Beschuldigte wurde, wie auf "Heute.at"-Nachfrage bekannt wurde, noch nicht einvernommen. Er hat mit einer Anzeige zu rechnen.

