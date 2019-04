Pfändertunnel nach Lkw-Brand gesperrt

Aufgrund eines Lkw-Brandes ist der Pfändertunnel auf der A 14 Rheintal/Walgau Autobahn in beiden Richtungen gesperrt.

Der mit Heu beladene Lkw war laut "Vol.at" in der Weströhre des Pfändertunnels in Fahrtrichtung Arlberg unterwegs, als das Fahrzeug in Flammen aufging. Der Lenker soll sich leichte Verletzungen zugezogen haben. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung. Über weitere Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Einsatzkräfte der Feuerwehren Lochau und Bregenz Rieden waren vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt. Bis die Bergungs- und Aufräumarbeiten abgeschlossen sind, bleibt die Sperre aufrecht.

Die Dauer ist derzeit nicht abschätzbar. Eine Umleitung für Pkw ist über das Stadtgebiet von Bregenz ist laut Asfinag möglich.

Erst kürzlich gab es drei Verletzte nach einer Frontalkollision im Pfändertunnel.

