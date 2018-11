Polizist bei Einsatz von Mann gebissen

Mit einer Anzeige wegen "Widerstands gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung" endete ein Familienstreit am späten Freitagabend in Lustenau (Vbg.). Gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei über einen handgreiflichen Streit zwischen Eheleuten in deren Wohnung informiert.

Schwieriger Einsatz

Als die Beamten eintrafen, war die Frau bereits von ihrem 55-jährigen Mann verletzt worden. Daraufhin wurde gegen den rabiaten Ehemann ein Betretungsverbot ausgesprochen. "Der Beschuldigte weigerte sich jedoch, sein Haus zu verlassen, weshalb durch die Beamten Zwang (Körperkraft) angewendet werden musste", schildert die Polizei den nächtlichen Einsatz.

Der Beschuldigte soll sich mit aller Kraft zur Wehr gesetzt und außerdem versucht haben, sich selbst zu verletzten, indem er mit seinen Kopf mehrmals mit voller Wucht gegen den Boden schlug. Schließlich konnte der 55-Jährige überwältigt und festgenommen werden. Allerdings nicht, ohne einen Beamten zu verletzen. So soll er einem der Polizisten durch einen Biss in dessen Hand leicht verletzt haben.

Der Mann wird wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung der Staatsanwaltschaft Feldkirch zur Anzeige gebracht.

