Teenager verprügelt Mann mit Teleskopschlagstock

Am Sonntag gegen 4 Uhr flogen zwischen rund zehn Personen in der Riedergasse in Dornbirn plötzlich die Fäuste. Im Zuge der Massenschlägerei zog eine Person einen Teleskopschlagstock aus Metall und schlug mehrfach auf einen in Dornbirn wohnhaften Mann ein, wodurch dieser im Bereich des Kiefers schwer verletzt wurde.

Streit vor Lokal

Bereits vor dem brutalen Angriff war es zu einem Zusammentreffen zwischen dem nachfolgenden Opfer und dem Täter gekommen. Beide waren vor dem Raufhandel im Bereich vom Dornbirner Marktplatz vor dem Lokal "Hugo" in eine verbale Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen verwickelt gewesen.

Fahndung nach Schläger

Beim Täter, der den Schlagstock verwendete, handelt es sich laut Polizei um eine männliche Person mit "südländischem" Aussehen. Er wird auf ein Alter von etwa 19 Jahren geschätzt, soll von kleiner Statur sein. Zudem hatte er kahlrasierte Schläfen und braune, zur Seite gekämmte, Deckhaare. Zum Tatzeitpunkt trug der Verdächtige eine dunkle Jeanshose und ein weißes T-Shirt mit Musteraufdruck auf der Brust.

Zeugen gesucht

Die Vorarlberger Polizei sucht nun nach Zeugen der Auseinandersetzung. Besonders eine Frau und ein Mann dürften sich in unmittelbarere Nähe aufgehalten und das Geschehen beobachtet haben. Die Polizeiinspektion Dornbirn bittet Personen, die Auskünfte zum Fall bzw. dem Täter machen können, sich unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8140 zu melden.

