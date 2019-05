Tödliche Messerattacke: Polizei sucht diesen Mann

Das spätere Opfer und der bislang unbekannte Täter gerieten wahrscheinlich im Zuge eines Drogengeschäftes in einen handfesten Streit. Währenddessen stach der Gesuchte seinem Kontrahenten mit einem messerähnlichen Gegenstand in den Bauch und fügte ihm dadurch tödliche Verletzungen zu.

Anschließend flüchtete er mit dem Stadtbus und den Regionalzug in Richtung Feldkirch. Der unbekannte Täter hielt sich seit etwa Jänner 2019 in Vorarlberg auf und hatte offenbar regelmäßigen Kontakt in die Drogenszene. Er stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Großraum Serbien. Hinweise sind an das Landeskriminalamt Vorarlberg oder an jede österreichische Polizeidienststelle erbeten. Eine vertrauliche Behandlung wird zugesichert.

Tod in Dornbirner Bahnhofsnähe

Wer hat den Mann gesehen?

Der Gesuchte ist circa 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er hat eine schlanke Statur, einen dunklen Teint, kurze braune Haare, dunkelbraune Augen und auffallend buschige, über der Nase fast zusammengewachsene dunkle Augenbrauen. Auffallend sind vor allem die spitze Eckzähne und die angewachsenen Ohrläppchen.

Am Tag der Tat war er mit einem olivgrünen, bis zur Hüfte reichenden Parka mit Kapuze bekleidet. Er trug knöchelhohe, braune Schuhe,die Trekkingschuhen ähneln. Zum Tatzeitpunkt führte er einen Rucksack mit längsverlaufenden Verschlussriemen und verstärktem Boden mit und trug oft eine olivgrüne oder schwarze Schildkappe.

