Mordalarm in Dornbirn, Zeugin wurde befragt

Am Freitagabend, entdeckte eine Frau in der Nähe des Dornbirner Bahnhofs eine leblose Person. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Fall des 27-Jährigen, der an schweren Bauchverletzungen gestorben sein dürfte, beschäftigt nach wie vor die Polizei.

Zeugin befragt – Obduktion angeordnet

Jene Frau, die die Polizei verständigt hatte, konnte mittlerweile zu ihren Wahrnehmungen befragt werden. Da die 24-Jährige aber keine konkreten Hinweise zum Aussehen des mutmaßlichen Täters machen konnte, tappt die Polizei weiterhin im Dunkeln. Am Tattag selbst sagte die Zeugin bereits aus, dass ein Mann den Tatort zu Fuß verlassen hatte.

Neue Erkenntnisse erhofft sich die Staatsanwaltschaft nun von einer angeordneten Obduktion des 27-jährigen Opfers.

Der Mann soll laut APA-Informationen aus dem Suchtgiftmilieu stammen. Eine Großfahndung der Polizei verlief seit der Alarmierung erfolglos. Auch ein Einsatz einer Diensthundestaffel blieb ergebnislos.

(mr)