Verletzter bei Unwetter: Baum fiel auf Autofahrer

Im Westen und Süden Österreichs tobten am Samstag heftige Gewitter. Besonders in Vorarlberg wüteten heftige Gewitter mit Sturmböen. Diese sorgten für einige abgerissene bzw. umgestürzte Bäume. Einer davon traf einen Autofahrer.

Der Vorfall trug sich auf der Hohenemser Straße bei Lustenau zu. Ein rund neun Meter hoher Baum war durch den Sturm in der Mitte abgebrochen und auf gerade darunter stehendes Auto gestürzt.

An Schulter und Bein getroffen

Der Lenker war zuvor ausgestiegen, um einen Ast von der Fahrbahn zu entfernen. Der herabstürzende Baum traf ihn an der Schulter und am Bein. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Dornbirn gebracht.

Auch in Tirol fielen Bäume auf Straßen

Auch an anderen Orten in Vorarlberg und Tirol wurden Bäumen umgerissen. Die Reschenstraße bei Pfunds in Tirol etwa musste von der Feuerwehr von umgestürzten Bäumen befreit werden. Zu Schaden kam dort allerdings niemand.

Tirol: Bäume stürzten bei Unwetter auf Straße

