Betrunkener (20) schoss mit Schreckschusspistole

Die Vorarlberger Polizei rückte am Samstag zu einem Einsatz in Wolfurt (Bezirk Bregenz) aus. Ein junger Mann hatte mit einer Pistole in die Luft geschossen.