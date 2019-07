Warnung vor heftigen Unwettern am Wochenende

Derzeit liegt der Alpenraum in einer nordwestlichen Höhenströmung am östlichen Rand eines Hochdruckgebietes mit Zentrum über den Britischen Inseln. Südlich der Alpen liegt auch am Donnerstag etwas labilere Luft, in dieser entstehen am Nachmittag nur vereinzelt Schauer und Gewitter. Die Gewitterneigung nimmt aber generell ab und zunehmend stellt sich überwiegend ruhiges Sommerwetter ein.

Am Donnerstag entstehen entlang und südlich des Hauptkamms einige Quellwolken, die vereinzelt zu gewittrigen Schauern heranwachsen. Sonst bleibt es bei sommerlichen Temperaturen sonnig und trocken.

Der Freitag startet mit viel Sonnenschein. Tagsüber ziehen einige lockere Wolkenfelder durch, die Schauerneigung ist aber sehr gering und der freundliche Eindruck überwiegt. Der Wind frischt im Tagesverlauf lebhaft auf.

Auch am Samstag scheint häufig die Sonne. Tagsüber bilden sich nur vereinzelt über den Bergen Wärmegewitter, gegen Abend wird es aber von Vorarlberg bis nach Oberösterreich vermehrt gewittrig. Hier können die Gewitter dann kräftig ausfallen und bis in die Nacht hinein andauern. Der Wind weht lebhaft bis kräftig aus westlichen Richtungen, im Westen sind am Abend mit den Gewittern Sturmböen möglich.

Am Sonntag ist es vormittags noch sonnig und schwül. Nach und nach setzt von Westen und Süden kräftiger Regen ein. Achtung: Vereinzelt sind heftige Gewitter möglich!

Am längsten trocken ist es noch im Nordosten des Landes. Von Gewitterböen abgesehen bläst mäßiger bis lebhafter Wind aus Nordwest bis Südwest. Die Höchstwerte erreichen meist 17 bis 26 Grad, im Süden sind 28 Grad möglich.

