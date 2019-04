Am Freitag gleicht der Westen Österreichs teils einer Winterlandschaft. Über Nacht schneite es nämlich ergiebig, in höheren Lagen sogar über einen Meter. Damit steigt auch gleichzeitig die Lawinengefahr markant. Am Nachmittag verlagert sich der Niederschlag nach Osten hin, wird hier jedoch zu Regenschauern.

Vor allem in der Steiermark und im Burgenland ist mit starkem Regen zu rechnen. Von Oberösterreich bis in den Wiener Raum bleibt es tagsüber weitgehend trocken und hier kann sich ab und zu noch die Sonne zeigen, meist überwiegen aber die Wolken. Im Osten bläst immer noch kräftiger Südostwind.

In Vorarlberg sinkt die Schneefallgrenze bis in die Tallagen, weiter westlich in der Schweiz wird ebenfalls mit einem Meter Neuschnee gerechnet. Und die Temperaturunterschiede könnten konträrer nicht ausfallen: 0 bis 1 Grad im Montafon, 20 bis 21 Grad in Oberösterreich.

Wochenende trüb

Das Wochenende zeigt sich vor allem in der Osthälfte unbeständig. Hier wechseln sich Wolken, Sonne und Regen den ganzen Tag über ab. Über 1.000 Meter kann es auch gelegentlich schneien. Bei teils lebhaftem Wind aus Ost bis Süd erreichen die Temperaturen 9 bis 17 Grad.

Der Samstag startet mitunter mit einigen Wolken und am Vormittag regnet es auch stellenweise leicht. Am Nachmittag setzt sich dann überall die Sonne durch. Bei mäßigem Ostwind wird es wieder milder. Die Luft erwärmt sich auf 13 bis 15 Grad.

Am Sonntag scheint am Vormittag zeitweise die Sonne. Im Tagesverlauf bilden sich allerdings auch einige Wolken, das Schauerrisiko ist aber nur gering. Bei wenig Wind wird es noch eine Spur milder, mit Höchstwerten zwischen 17 und 19 Grad.

Ein letztes Mal Schnee bis auf 500 Meter herab

