Erste Gewitter ziehen auf: Hier wird es gefährlich

Am Donnerstag ziehen vor allem in der Osthälfte zunächst Wolken sowie einzelne, teils gewittrige Schauer durch, im Laufe des Vormittags kommt verbreitet die Sonne zum Vorschein. Im Tagesverlauf entstehen im Bergland und im Süden neuerlich Quellwolken, die zu lokalen Schauern und Gewittern heranwachsen. Bei schwachem bis mäßigem Westwind liegen die Höchstwerte zwischen 22 und 28 Grad.

Umfrage Haben Sie schon einmal ein extremes Unwetter erlebt? Ja, das werde ich nie vergessen.

Nein, noch nie!

Ich verstecke mich immer tief in meiner Wohnung.

Aktuell blickt man mit Sorgenfalten auf das Burgenland. Dort herrscht im Bezirk Oberwart eine orange Wetterwarnung, ebenso in Niederösterreich im Bezirk Neunkirchen und Wiener Neustadt sowie in der Steiermark im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Später verlagern sich die Gewitter nach Süden und werden vor allem Kärnten und die Steiermark treffen.

Gewittergefahr bleibt aufrecht

Ähnlich sieht es die kommenden Tage aus. Der Freitag zeigt sich von seiner oftmals freundlichen, aber nicht ganz beständigen Seite. Insgesamt überwiegt der Sonnenschein, an der Alpennordseite ziehen in der Früh und am Vormittag Wolkenfelder durch, da und dort sind Regenschauer möglich. In der zweiten Tageshälfte gehen über dem Bergland lokale Schauer und Gewitter nieder. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 30 Grad.

Am Samstag halten sich anfangs besonders in Kärnten und der Obersteiermark Nebelfelder oder Restwolken, ab dem Vormittag setzt sich verbreitet sonniges Sommerwetter durch. Die Quellwolken am Nachmittag bleiben meist harmlos, nur am Alpenhauptkamm und in der Obersteiermark gehen am Nachmittag lokale Wärmegewitter nieder. Bei schwachem bis mäßigem West- bis Südwestwind liegen die Höchstwerte zwischen 26 und 31 Grad.

Es wird noch etwas heißer

Der Sonntag beginnt an der Alpennordseite mit ein paar Wolken und vereinzelt mit Regenschauern. Tagsüber dominiert der Sonnenschein, am Nachmittag bilden sich besonders am Alpenhauptkamm und südlich davon einige teils heftige Gewitter. Mit 26 bis 34 Grad wird es noch etwas heißer.

Auch am Montag setzt sich das hochsommerliche Wetter fort, verbreitet scheint die Sonne. Besonders im östlichen und südlichen Bergland besteht eine geringe Schauerneigung, in vielen Regionen geht es aber freundlich und trocken durch den Tag. Bei schwachem bis mäßigem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zwischen 26 und 33 Grad.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfi)