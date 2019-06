Erstmals 30 Grad – Jetzt kommt der Sommer

An einer Wetterstation in Bludenz wurden am Montagnachmittag 30,3 Grad Celsius gemessen. Es war der erste "30er" in diesem Jahr. Nach einem verregneten Mai dürfte nun also der Sommer vor der Türe stehen.

Es wird sommerlich

Nach einem weitestgehend warmen Montag werden auch in den kommenden Tage wärmere Temperaturen erwartet. Am Dienstag wird landesweit mit viel Sonnenschein gerechnet. Die Tageshöchstwerte liegen bei 24 bis 31 Grad. Am Nachmittag kann es jedoch vor allem im südlichen Burgenland zu lokalen Wärmegewittern kommen.

Am Mittwoch wird es sogar noch wärmer. So werden in Vorarlberg etwa bis zu 32 Grad erwartet. Der Temperaturanstieg hängt auch mit einer föhnigen Südströmung zusammen. Allerdings können sich im Süden und Osten auch Quellwolken bilden und einzelne Schauer niedergehen.

Kaltfront "nur" am Donnerstag

Am Donnerstag wird eine schwache Kaltfront Österreich erreichen. Entlang der westlichen Nordalpen wird es zu Regenschauern kommen. Im Osten ist sogar mit teils kräftigen Niederschlägen zu rechnen. Die Temperaturen werden mit 18 bis 28 Grad, teils deutlich, zurückgehen.

Doch schon bereits am Freitag wird sich wieder häufig die Sonne durchsetzen und die Temperaturen erneut an der 30-Grad-Marke kratzen. Im Osten und Nordosten ist allerdings mit Gewittern zu rechnen.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)