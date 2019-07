Mondfinsternis begleitet Sommer-Comeback

Das aktuelle Wochenendwetter ist wechselhaft und zu kühl für diese Jahreszeit. Durchhalten ist angesagt, aber es lohnt sich. Nächste Woche wird der (Hoch-) Sommer wieder ein kräftiges Lebenszeichen von sich geben. Am Freitag könnte die 30-Grad-Marke geknackt werden. Am Wochenende soll es sogar noch heißer werden.

Umfrage Wie mögen Sie das Wetter am liebsten? Winterlich kalt

Hochsommerlich heiß

Frühlingshaft warm

Herbstlich kühl

Hauptsache, ich kann darüber sudern...

UWZ-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer erklärt die Details zur Mondfinsternis. (Bild: picturedesk.com/APA) UWZ-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer erklärt die Details zur Mondfinsternis. (Bild: picturedesk.com/APA)

Ein weiteres Highlight steht am Dienstag bzw. in der Nacht auf Mittwoch bevor. Dann kommt es nämlich zu einer partiellen Mondfinsternis.

Am Freitag gingen teils kräftige Gewitter nieder. Alleine über Österreich wurden 21.000 Blitze gezählt, so UWZ-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. „Auch der Samstag und Sonntag stehen noch im Zeichen von schaueranfälligem und etwas zu kühlem Sommerwetter, lokale Gewitter sind ebenfalls wieder einzuplanen.“ Unwettergefahr besteht am Wochenende aber nicht mehr.

Erfreuliche Aussichten

In der neuen Woche stellen sich nicht nur häufig sonnige Verhältnisse ein, auch die Temperaturen beginnen wieder sukzessive zu steigen. „Am Montag erwarten uns noch leicht unterdurchschnittliche 19 bis 26 Grad, am Mittwoch liegen die Höchstwerte dann schon zwischen 21 und 29 Grad“, sagt Spatzierer.

„Auch die 30-Grad-Marke rückt wieder ins Visier, sie dürfte nach derzeitigem Stand am Freitag erstmals seit knapp zwei Wochen wieder geknackt werden.“ Ein erster, vorsichtiger Ausblick auf das kommende Wochenende deutet sogar mit Temperaturen bis zu 36 Grad große Hitze an.

Mondfinsternis als Höhepunkt

Das Highlight für manche ist nächste Woche wohl nicht das Comeback des Sommers, sondern die Mondfinsternis am Dienstagabend. „Bei einer solchen Mondfinsternis tritt der Mond zumindest teilweise in den Kernschatten ein, den die von der Sonne beleuchtete Erde im Weltraum wirft“, erklärt Spatzierer.

„Dieses astronomische Ereignis findet also statt, wenn Sonne, Erde und Mond nahezu exakt auf einer geraden Linie liegen.“ Die Beobachtungschancen stehen im ganzen Land ausgezeichnet, meist ist der Himmel nämlich sternenklar oder nur gering bewölkt.

Zunächst tritt der Mond um 20:43 Uhr in den Halbschatten der Erde ein, ehe er zwischen 22:01 und 00:59 Uhr teilweise in den Kernschatten der Erde eintaucht. Die maximale Verdunkelung findet um 23:30 Uhr statt, die Mondfinsternis endet schließlich um 02:17 Uhr.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)