Gewitter-Superzelle entlud sich über Graz

Für Teile Österreichs gibt es eine Unwetterwarnung. Am frühen Abend waren vor allen Teile von Oberösterreich, Niederösterreich und die Steiermark betroffen.

Über Graz hat sich am Donnerstag gegen 17 Uhr eine sogenannte „Superzelle“ gebildet. Dabei handelt es sich um eine Gewitterzelle mit rotierendem Aufwindbereich. Diese formiert sich, wenn Winde in verschiedenen Höhen toben – und genau dies war in der Steiermark der Fall.

Superzellen haben Tornado-Potential, und zwar dann, wenn der rotierende Aufwindbereich Kontakt zum Boden bekommt, wie UBIMET-Meteorologe Steffen Dietz gegenüber "Heute.at" erklärt. Dies war glücklicherweise bei Graz am Donnerstag nicht der Fall.

Aktuelle News zum Wetter finden Sie in unserem >>> Live-Ticker<<<

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)