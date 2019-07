Bis zu 38 Grad 01. Juli 2019 12:00; Akt: 01.07.2019 12:23 Print

Extreme Hitze wird von Unwettern abgelöst

Schwitz' und Donner – so zeigt sich das Wetter heute in Österreich. Erst braten wir bei bis zu 38 Grad in der Sonne, dann ziehen kräftige Gewitter auf.