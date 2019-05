Endlich wieder Sonne – aber nicht für lange

Die Eisheiligen ziehen von dannen und mit ihnen auch das zuletzt wetterbestimmende Höhentief. Mit dem heutigen Donnerstag beruhigt sich das Wetter in Österreich allmählich. Am Freitag formiert sich im Westen ein Tiefdruckgebiet, wodurch es zum Wochenende hin föhnig wird. Auch die Sonne zeigt sich wieder und beschert uns tagsüber wieder über 20 Grad.

Am Freitag selbst bleibt es mit Ausnahme von regionalen Regenschauern im westlichen Bergland überwiegend trocken, besonders an der Alpennordseite ist öfter auch die Sonne zu sehen. Sowohl im östlichen Flachland als auch bis ins Südburgenland halten sich die Wolken auch tagsüber hartnäckig. Stellenweise frischt der Wind bereits auf und bläst in südlicher Richtung.

Kurz erklärt: Wer/Was sind die Eisheiligen eigentlich?Wer oder was sind die Eisheiligen eigentlich?

Während die Frühtemperaturen bei minus 1 bis plus 9 Grad noch in manchen Regionen um den Gefrierpunkt liegen, klettert das Thermometer laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bereits am Nachmittag auf wohlige 14 bis 22 Grad.

Mit den Temperaturen geht's bergauf

Perfekt zum Wochenendbeginn am Samstag schaufelt ein teils lebhafter Südföhn milde Luftmassen nach Österreich. An der Alpennordseite scheint verbreitet die Sonne. Auf der anderen Seite der Gebirgszüge ist das Wetter allerdings weniger rosig: Hier stauen sich die Wolken, es bleibt kühler und auch Niederschläge sind wieder möglich.

Insgesamt fällt der Samstag aber mit 14 bis 24 Grad Tageshöchsttemperatur schon wärmer aus. Ein Trend, der sich in den nächsten Tagen fortsetzt.

Am Sonntag dominiert im Norden und Osten der Sonnenschein, auch wenn sich tagsüber einige Quellwolken dazuschummeln. Im Westen und Süden bleibt es weiterhin bewölkt, auch gewittrige Regenschauer sind möglich.

Erneut unbeständiges Wetter im Anmarsch

In der Früh werden am Sonntag schon 7 bis 12 Grad erwartet. Am Nachmittag sollen die Höchstwerte bei 17 bis 23 Grad liegen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich dann auch zum Wochenbeginn am Montag. Damit endet die ruhige Wetterphase aber schon wieder: Am Dienstag erwartet uns äußerst unbeständiges Wetter mit vielen Wolken, wenig Sonne und Regenschauer.

