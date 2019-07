Nach Unwettern: So wird das Wetter heute

Nach den schweren Unwettern am Wochenende, die besonders in der Steiermark, Burgenland und in Kärnten für Verwüstung und Millionenschäden gesorgt haben, können wir am heutigen Montag etwas aufatmen.

Die neue Woche beginnt zunächst im ganzen Land bewölkt und vor allem von den Kitzbühler Alpen bis zum Salzkammergut regnet es aus der Nacht heraus noch kräftig, so die Prognose der Wetterexperten der Ubimet.

Der Starkregen lässt langsam nach, der Vormittag bleibt aber unbeständig. Während es westlich der gedachten Linie Salzburg-Klagenfurt meist trocken bleibt, sind östlich davon im Tagesverlauf noch einzelne Schauer und Gewitter möglich. Erst ab dem Nachmittag stellen sich auch hier trockene Bedingungen ein.

Der Wind weht mäßig, im Donauraum auch lebhaft, aus Westen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 13 bis 20 Grad, maximal gibt es 20 bis 29 Grad. Am wärmsten ist es dabei südlich des Alpenhauptkamms, hier setzt sich auch die meiste Sonne durch, übers Burgenland und Wien bis nach Niederösterreich.

(red)