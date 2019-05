Rote Wetterwarnung wegen Starkregen

Bereits heute Dienstag regnet es in weiten Teilen des Landes, ist höchstens vereinzelt mit kurzem Sonnenschein zu rechnen. Kurze sonnige Abschnitte im Osten bilden eine Ausnahme. Im Laufe des Tages ist vor allem im Osten und im Süden mit teils heftigem Gewitter zu rechnen. Im Donauraum frischt am Nachmittag teils lebhafter Westwind auf. Die Temperaturen erreichen 11 bis 22 Grad.

Auch der Mittwoch startet im ganzen Land dicht bewölkt und regnerisch. Auch tagsüber ist kaum mit Sonnenschein zu rechnen. Besonders stark wird der Regen in den Nordalpen, im Weinviertel und in Unterkärnten ausfallen. Der Regen wird gegen Abend hin im ganzen Bundesgebiet schwächer. Die Tageshöchstwerte liegen bei 10 bis 16 Grad.





Besserung ab Donnerstag

Mit guten Nachrichten kann der Donnerstag aufwarten. Zwar beginnt dieser im Osten noch mit einigen Regenschauern. Im Westen lockert es jedoch schon auf und die Sonne zeigt sich häufiger, als in den vergangenen Tagen. In der Steiermark und am Alpenostrand können noch ein paar Tropfen fallen. Insgesamt wird es wärmer bei Temperaturen von 11 bis 20 Grad.

Am Freitag macht sich im Alpenraum ein Hoch bemerkbar. Zwar gibt es einige Wolken, mit Regen ist allerdings nicht zu rechnen. Während vom Weinviertel bis zum Südburgenland die Sonne strahlen wird, könnten in Nordtirol und Salzburg dichtere Wolken die Sonne verdecken. Die Tageshöchswerte liegen bei 17 bis 24 Grad.

Wechselhaftes Wochenende

Aus der Nacht heraus kann es am Samstag noch zu vereinzelten Schauern kommen. Vor allem vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel ist mit Restwolken am Himmel zu rechnen. Da diese aber im Laufe des Tages auflockern, überwiegt der Sonnenschein deutlich. Im Bergland kann es vereinzelt zu Schauern und Gewitter kommen, insgesamt bleibt es jedoch sehr freundlich mit Temperaturen bis zu 27 Grad.

Auch am Sonntag ist mit viel Sonne zu rechnen. Vereinzelt können Quellwolken, Schauer oder Gewitter auftreten. Im Osten werden Temperaturen von bis zu 26 Grad, im Westen gar 28 Grad erwartet.

