So großflächig kalt war es zuletzt vor fast 30 Jahren

Kaltlufteinbrüche kommen im Mai in Österreich immer wieder vor. Das aktuelle Ereignis ist aber doch eher ungewöhnlich: "Ein paar Tage mit Neuschnee gibt es im Mai unterhalb von 1.000 Meter Seehöhe durchschnittlich etwa alle drei bis fünf Jahre", sagt Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

"Unterhalb von 800 Meter Seehöhe ist Neuschnee im Mai aber schon deutlich seltener und kommt statistisch gesehen nur ungefähr alle sieben bis zehn Jahre vor." Am Montag, dem 6. Mai 2019, lagen in der Früh beispielsweise in St. Johann im Pongau zwei Zentimeter Schnee, auf 634 Meter Seehöhe.

Großflächige Kälte

Ungewöhnlich ist derzeit auch die Kälte. Am Sonntag lag die Nachmittagstemperatur an rund 90 Messstationen unter 6 Grad Celsius. "So verbreitet so kalt war es in einem Mai zuletzt in den Jahren 1991, 1989, 1982, 1980 und 1979", sagt ZAMG-Klimatologe Orlik.

Wintereinbruch im Mai in NÖ

"Vor den 1990er-Jahren waren derartige Kaltlufteinbrüche deutlich häufiger als in den letzten Jahren. Denn der Mai ist, wie alle anderen Monate, in den letzten Jahrzehnten deutlich wärmer geworden."

Kehrt Frühling zurück?

Der Dienstag startet kalt und vor allem im Westen und Süden ist auch leichter Frost möglich. Am Nachmittag hat es dann zwischen 10 und 16 Grad. Außerdem bleibt es trocken und in vielen Regionen zeigt sich zumindest zeitweise auch die Sonne.

Am Mittwoch ist es in der Früh wieder kalt und besonders in einigen Tälern auch frostig. Am Nachmittag zwischen 13 und 21 Grad. Im Großteil Österreichs ist es am Mittwoch einigermaßen sonnig, besonders im Norden und Osten. Von Vorarlberg bis Oberkärnten ziehen im Laufe des Tages Wolken auf und bringen spätestens gegen Abend auch Regen. Die Schneefallgrenze liegt bei 2.000 Metern.

Am Donnerstag und Freitag wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schauern. Schneefallgrenze zwischen 1.400 und 2.000 Meter Seehöhe. Für Mai etwas zu kalt, mit Höchstwerten zwischen 13 und 20 Grad.

Die Entwicklung für das Wochenende ist laut ZAMG-Prognose noch sehr unsicher. Nach einer sonnigen und sehr warmen Wetterlage sieht es derzeit aber nicht aus.

(red)