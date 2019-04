Freundliches Osterwetter erfreut das ganze Land

Wir gewöhnen uns schnell und gerne an das sonnige Frühlingswetter - unter dem Einfluss des kräftigen Skandinavienhochs "Katharina" setzten sich bereits am Montag die Sonnenstrahlen durch. Mit bis zu 22 Grad in manchen Landesteilen bleibt es freundlich.

Mittwoch, 17.04.

Am Mittwoch ziehen im Westen zunächst viele Wolken durch, im Tagesverlauf kommt aber zeitweise die Sonne zum Vorschein und bis auf einzelne Schauer über den Bergen bleibt es meist trocken. Vom Innviertel ostwärts scheint verbreitet die Sonne, im Tagesverlauf ziehen vom Wald- und Weinviertel bis zum Burgenland aber kompakte Wolken auf. Bei mäßigem Ost- bis Nordostwind liegen die Höchstwerte zwischen 13 Grad Waldviertel und 19 Grad im Oberinntal.

Donnerstag, 18.04.

Am Donnerstag scheint von Vorarlberg bis Oberösterreich von Beginn an häufig die Sonne, tagsüber zeigen sich höchstens harmlose Wolken am Himmel. Im Süden und Osten ziehen zwar vermehrt Wolken durch, zeitweise kommt aber auch hier die Sonne zum Vorschein und bis auf ein paar Tropfen von der Koralpe bis zum Grazer Bergland bleibt es trocken. Der Wind weht teils lebhaft aus Ost und die Temperaturen steigen auf 13 bis 22 Grad mit den höchsten Werten im Westen.



Freitag, 19.04.

Der Freitag beginnt verbreitet sonnig, von Oberösterreich bis zum Weinviertel ist der Himmel oft sogar wolkenlos. Im Westen ziehen besonders in der ersten Tageshälfte ein paar Wolkenfelder durch, in Summe dominiert aber auch hier der Sonnenschein. Der Wind weht mäßig, im westlichen Donauraum auch lebhaft aus Ost und die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 23 Grad.

Samstag, 20.04.

Am Samstag scheint verbreitet die Sonne, vor allem im Osten ist der Himmel zeitweise sogar wolkenlos. Im Laufe des Nachmittags bilden sich im westlichen und südlichen Bergland aber ein paar Quellwolken und in Vorarlberg sind vereinzelte gewittrige Schauer nicht ganz ausgeschlossen. Der Wind weht mäßig aus östlicher Richtung und die Temperaturen erreichen 16 bis 23 Grad.

