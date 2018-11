"St. Martin Sonnenschein, tritt ein kalter Winter ein"

Am Samstag überwiegt in den Alpen sowie südlich davon abseits lokaler Frühnebelfelder der Sonnenschein, lediglich in Unterkärnten und in der Südsteiermark bleibt es länger trüb. Im Bergland weht in den typischen Tallagen lebhafter bis kräftiger Südföhn.

In den Niederungen meist grau

Ansonsten hält sich Nebel oder Hochnebel, der sich vor allem im östlichen Flachland bei teils lebhaftem Südostwind im Tagesverlauf nur stellenweise auflöst. Die Temperaturen liegen von Ost nach West zwischen 8 und 19 Grad mit den höchsten Werten in Vorarlberg.

Jetzt herrscht der Martini-Sommer

Der Martini-Sommer oder auch Martinssommer schlägt heuer mit voller Wucht zu. Als Martinssommer wird laut den Ubimet-Wetterexperten eine länger anhaltende Schönwetterphase um den 11.11, dem Namenstag des Heiligen Martins, bezeichnet. Vor allem in den Föhnregionen der Schweiz, Österreichs und Süddeutschlands sind dabei noch Höchstwerte um die 20 Grad zu erwarten. Der Martini-Sommer schließt sich an den Altweibersommer und dem Goldenen Oktober an.

Hochdruckwetter hält an

Am Sonntag, zu Martini, sorgt eine schwache Front in der Schweiz und in Süddeutschland für ein wenig Regen. Mit aufkommendem Südföhn wird es aber rasch wieder sonnig und am Nachmittag mit 14 bis 20 Grad sehr mild.

Auch in der kommenden Woche setzt sich das freundliche Herbstwetter fort. Allerdings klingt der Föhn bis Dienstag ab und somit gehen die Temperaturen etwas zurück, zudem hält sich in den Niederungen teils zäher Hochnebel.

Bauerregeln zum 11. November

Zum Fest des Heiligen Martins gibt es auch zahlreiche Bauernregeln, die aber viel Spielraum in der Interpretation zum herannahenden Winter lassen:

>>> Sankt Martin Sonnenschein, tritt ein kalter Winter ein

>>> Wenn an Martini Nebel sind, wird der Winter gelind

>>> Wenn's Laub nicht vor Martini fällt, kommt eine große Winterkält'

>>>Hat Martini einen weißen Bart, wird der Winter lang und hart

