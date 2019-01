- 21 Grad: Eisiges Wetter hat das Land fest im Griff

Nach den extremen Schneefällen hat jetzt der Frost das Land fest im Griff. Die Tageshöchstwerte gehen in den kommenden Tagen nicht über maximal plus 2 Grad hinaus. Das Land befindet sich weiterhin unter dem Einfluss eines Hochs mit Zentrum über der Ukraine. Ruhiges, aber tiefwinterlich kaltes Wetter ist die Folge.

Umfrage Fürchten Sie sich vor der Kälte? Ja, mir reicht's auch wirklich schon mit dem Winter!

Fürchten nicht, aber von mir aus könnte es ruhig schon wärmer sein.

Meine Güte, wir haben Jänner, da gehört das dazu!

Kälte? Die paar Minusgrade..

Auch in den kommenden Tagen gestaltet sich das Wetter verbreitet ruhig und eisig kalt, denn ein Ableger des Azorenhochs macht sich über dem Alpenraum breit.

Minus 20 Grad

In Radstadt (Salzburg) lag der gemessene Tiefstwert innerhalb der letzten 24 Stunden (Stand: 8 Uhr) gar bei minus 20,5 Grad. In Tannheim (Tirol) wurden - 18,7 Grad und in St. Michael im Lungau - 17 Grad gemessen. Auch tagsüber bleibt es am Samstag winterlich kalt, aber teils sonnig.

Maximal + 1 Grad

Bei vielen durchziehenden hohen und mittelhohen Wolken verläuft es am Samstag überall trocken und im Großteil des Landes zumindest zeitweise sonnig. Die meisten Sonnenstunden zeichnen sich vom Bodensee bis zum Waldviertel ab.

Deutlich kompakter sind die Wolken im Süden des Landes. Auch im anfangs freundlichen Osten zieht es im Tagesverlauf zu, meist bleibt es aber trocken. Bei meist nur mäßigem Wind aus Ost bis Südost erreichen die Temperaturen nur noch maximal -6 bis +1 Grad.

Das heutige Wetter im Video:

(Quelle: Ubimet)

Am Sonntag hält sich von Beginn an vom Waldviertel bis nach Unterkärnten Nebel oder Hochnebel, aber auch westlich von Innsbruck halten sich bereits dichte Wolken. Im Tagesverlauf löst sich der Hochnebel im westlichen Donauraum und in den südlichen Becken stellenweise auf, meist trüb bleibt es jedoch im Osten und auch in Salzburg machen sich tagsüber Wolken bemerkbar. Überwiegend sonnig verläuft der Tag hingegen vom Mariazellerland bis hin zu den Tauern. Bei schwachem Wind werden maximal -4 bis +2 Grad erreicht.

Am Montag ziehen den ganzen Tag über teils kompaktere Wolkenfelder durch, die jedoch nur zeitweise den Sonnenschein stören. Dazu weht schwacher bis mäßiger Südostwind und die Tageshöchstwerte liegen zwischen -1 und +1 Grad.



