Pensionist hatte Schwächeanfall 18. Juni 2019 05:31; Akt: 17.06.2019 21:21 Print

"Autofahrer krachte in mein Geschäft"

Statt nach Hause fuhr ein Pensionist in Floridsdorf am Montag in die Auslage des Drucker-Shops "Toni Patroni" in Floridsdorf. Der Lenker dürfte am Steuer einen Schwächeanfall erlitten haben.