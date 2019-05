"Cop-Cat" auf Mäusejagd bei der Reiterstaffel

Jene Katze, die seit Kurzem bei der Reiterstaffel der Exekutive "im Dienst" steht, hat nun Verstärkung bekommen. Die zweite Samtpfote hört auf den Namen "Cop-Cat" und stammt vom selben Bauernhof in Niederösterreich wie die Anfang Mai übergebene Samtpfote.

In den Stallungen der Theresianischen Akademie in Wiener Neustadt sollen sich die Katzen als Mäusejäger bewähren, damit das Futter für die Pferde nicht durch den Kot der Nager verunreinigt wird. Die Pferde sollen in Wien im Einsatz stehen.



Die Tierfotos des Tages

Tierfoto des Tages

(red)