"Hatzerl" mit 200 km/h bringt Wiener ins Heim

In der Ketzergasse in Wien wollte die Polizei im Dezember 2018 den Autolenker Harald L. kontrollieren. Der aber gab Gas, beschleunigte auf 200 Stundenkilometer und versuchte, über die Südautobahn zu entkommen. Er weicht dabei mehreren Polizeisperren aus, und überfährt beinahe einen Polizisten. 70 Kilometer legt er in nur 23 Minuten zurück, bei der Ausfahrt Gloggnitz wird er gestoppt.

Umfrage Sollten Raser noch härter bestraft werden? Ja, es müsste noch mehr Abschreckung geben.

Nein, die Strafen sind angemessen

Im Gegenteil, die Strafen sind zu hart

Dazu habe ich keine Meinung

Aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise und der Gefährdung von Menschenleben wird der Lenker von der Polizei daraufhin in Untersuchungshaft genommen. Im Jänner 2019 rastet er dabei vollkommen aus, attackiert und verletzt einen Justizwachebeamten. Die Justiwache ist seither im Krankenstand, aufgrund der Verletzungen wird sie gar den Beruf wahrscheinlich nicht mehr ausüben können.

"Ich wollte nur noch davon"

Am Mittwoch stand der Aggro-Raser nun in Wien vor Gericht. "Ich hab mir ein Hatzerl mit der Polizei geliefert", so seine Aussage. Als die Beamten in kontrollieren wollten habe er Panik bekommen und sich bedroht gefühlt: "Ich wollte nur noch davon." Wie sich herausstellte, ist der Mann psychisch krank, setzte drei Wochen vor der Raserei seine Medikamente zur Behandlung einer bipolaren Störung ab.

Harald L. drohte die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, diese wurde ihm aber unter Auflagen bedingt nachgesehen. So muss der Mann nun in einem betreuten Heim wohnen. Beim zweiten Urteil, der schweren Körperverletzung gegen den Justizwachebeamten, bekam L. ein Jahr Haft, davon vier Monate unbedingt, die L. bereits in U-Haft absaß. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfi)