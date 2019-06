"Ich sammle täglich 100 Leihscooter in der City ein"

Peter P. (50), bis vor wenigen Monaten noch Lkw-Fahrer, hat umgesattelt: Er dreht täglich mit seinem Klein-Lkw mehrere Runden in der City und sammelt bis zu hundert Leihscooter des Anbieters "Lime" ein.

Sein Job beginnt um 5 Uhr Früh, da schickt der Verleiher per WhatsApp jene Plätze aus, wo Scooter einzusammeln sind. Reparaturbedürftige Roller bringt Peter in eine Werkstätte nach Simmering. Funktionierende Roller lädt er in einem brandgeschützten Lager für den nächsten Tag auf. Vier Euro kriegt er pro geladenen Roller, zwei Euro für die reparaturbedürftigen Geräte.

Peter: "Jetzt verdiene ich genauso viel wie als Lkw-Fahrer, muss aber nicht kreuz und quer durchs Land fahren." Das "Chargen" (Aufladen; Anm.) ist ein freies Gewerbe, die Konkurrenz hart: "Die Firmen schreiben die Betreuung neuer Roller-Stellplätze online aus, da muss man in Sekunden zu- oder absagen." Peters Traum: "Ich spare auf einen großen Elektrolaster, den Nissan N 200."

