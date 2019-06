"Oma wirft uns aus unserem Haus raus"

Vor 20 Jahren war die Welt von Familie J. noch in Ordnung: "Meine Oma Anna (Name geändert) wollte damals, dass meine Mama Evelyne und mein Papa Carl Rudolf zu ihr in die Lobau ziehen. Auf dem Grundstück, das sie von der Stadt gepachtet hat, sollten meine Eltern das baufällige Gebäude hinter ihrem renovieren", erzählt Jessica J. (20).

Haus illegal errichtet

Das Ehepaar musste aber einen Neubau errichten, steckte viel Geld hinein: "Der damalige Lebensgefährte meiner Mutter war Baumeister. Er hat gemeint, er kümmert sich um alle Baubewilligungen", so Evelyne J. Doch die Bewilligungen wurden nie erteilt, das Haus illegal errichtet.

Die Frage nach den fehlenden Bescheiden artete in einem jahrelangen Rechts- und Familienstreit aus, der nun in einem Abriss des Schwarzbaus am 5. Juli gipfelt – nach einer Anzeige durch Anna (69). Sie dementiert die Vorwürfe: "Evelyne wollte damals zu mir ziehen. Sie wollte das Haus bauen und hätte sich auch um die Bewilligungen kümmern müssen."

Da der Abriss-Termin naht, sucht die Familie rasch eine Wohnung: "Zum Glück haben wir von der Wohnungskommission ein Wohn-Ticket bekommen. Dann können wir mit der ganzen Sache endlich abschließen", meint Jessica.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)