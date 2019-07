"Pipi-Prozess": Streit unter Mobilklo-Anbieter

Grund der Sitzung: Den Mobilklo-Anbieter Pipibox – er betreibt 100 WCs in Wien – drückt, dass sich Konkurrent Öklo (15 WCs in Wien) als "strikt öko" bezeichnet. Denn "streng umweltfreundlich sind die Öklos nicht", so Pipibox-Geschäftsführer Gottfried Stark.

Fachgerechte Entsorgung

"Die entsorgen genauso wie wir. Also in der Kläranlage anstatt am Kompost", setzt er nach. Öklo sieht das natürlich anders. "Zuerst hat uns Pipibox verklagt, weil wir nicht fachgerecht entsorgen. Jetzt zerren sie uns vor Gericht, weil wir eben nicht kompostieren", klagt Öklo-Geschäftsführer Niko Bogianzidis. "Also, wie wir es machen, ist es verkehrt", sagt er.

(red)