"U1-Fahrer stieg eigens aus, um mir zu helfen"

Für die Pensionist Maria P. (75) ist U-Bahnfahrer Hayrullah G. (38) ein echter Held des Alltags. Im November wurde die Seniorin operiert, ist seither auf einen Rollator als Gehhilfe angewiesen.

Am vergangenen Donnerstag war Frau P. das erste Mal seit Monaten wieder mit den Öffis unterwegs. Am Vormittag wollte sie am Reumannplatz (Favoriten) in die U1 einsteigen. "Aber ich gehe schlecht, bin mit meinem Rollator nur langsam unterwegs".

Fahrer hilft Seniorin persönlich in die U-Bahn

Leider nahmen offenbar andere Öffi-Nutzer darauf wenig Rücksicht. "Die sind gerannt und haben gedrängelt, geholfen hat mir von denen niemand", erzählt Maria P. im Gespräch mit "Heute". Als Retter in der Not entpuppte sich der Fahrer der U-Bahn. "Er hat mich bemerkt und ist extra aus der Fahrerkabine ausgestiegen, um mir beim Einsteigen zu helfen. Ich das nicht nett?", ist die Seniorin noch immer begeistert. "Ich war so gerührt, dass ich geweint habe".

"Fahrer hat Lob in der Zeitung verdient"

Nach dem Ausstiegen ist Frau P. noch nach vorne gegangen und hat an die Scheibe der Fahrerkabine geklopft, um dem Fahrer zu danken. Doch weil die Handlung des U-Bahnfahrers für Maria P. so toll und vorbildlich war, will sie ihn nun auch über "Heute" öffentlich loben. "Das Lob in der Zeitung hat er auf jeden Fall verdient", ist Frau P. überzeugt.

Hilfe für U-Bahnfahrer "selbstverständlich"

Ob des überschäumenden Lobs ein wenig überrascht zeigt sich der U-Bahnfahrer im Gespräch mit "Heute". "Ich hatte die Türen schon geschlossen und wollte gerade weiterfahren, als ich die Dame mit ihrem Rollator aus dem Aufzug kommen sah. Da habe ich die erste Tür nochmals geöffnet und bin ausgestiegen, um ihr in den Wagen zu helfen. Dass ich da helfe, ist doch selbstverständlich", so Herr G.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: