Räuber-Trio droht 13-Jährigem mit Prügel

Die Tat soll sich bereits am späten Nachmittag des 16. März 2019 ereignet haben. Das Trio hatte sein späteres Opfer bereits in der U-Bahn beobachtet und ihn später, nach dem Aussteigen, verfolgt.

In der U3-Station Enkplatz pöbelten die drei Tatverdächtigen den 13-Jährigen dann mehrmals an. Sie hatten es auf seine Kopfhörer (AirPods) abgesehen und forderten, ihnen diese zu überreichen – ansonsten würden Prügel drohen. Das Opfer kam der Aufforderung schließlich nach, danach flüchteten alle drei Tatverdächtigen.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden am heutigen Dienstag Fotos der drei mutmaßlichen Täter veröffentlicht. Die Wiener Polizei ersucht um sachdienliche Hinweise – auch anonym – an das Landeskriminalamt, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57212 oder 01-31310-57800.

