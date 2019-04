ÖVP holt Urban Tech-Experten nach Wien

Anfang März wurde Wien zur weltweit "Smartest City" gewählt. Das geht der ÖVP Wien aber noch nicht weit genug, sie will Wien auch zur Urban Tech-Hauptstadt machen.

Wie dieses Ziel zu erreichen ist und welche Maßnahmen dafür ergriffen werden müssen, steht im Zentrum einer hochkarätig besetzten Veranstaltung, die am 5. April im Management Club in der Kärntner Straße 8 (City) stattfindet. Gastgeber ist die Stadtakademie der ÖVP Wien, die Initiative stammt vom nicht-amtsführenden Stadtrat Markus Wölbitsch.



Der Begriff "Urban Tech" steht für Technologien, die für wachsende Städte wichtig sind. Also Technologien, die zu einer Smart City führen wie beispielsweise Maßnahmen zur Optimierungen von Ressourcen, Hilfe bei der Parkplatzsuche sowie der Vermeidung von Staus oder Smog-schluckenden Gebäudefassaden.

Smart City-Experte als Top-Speaker

Die Einführungsrede wird der internationale Top-Speaker Gianluca Galletto halten. Der Experte für Urban Tech und Smart Cities hat bereits den New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio beraten und ist Direktor der "Smart Cities New York" und der "Global Futures Group".

Im Anschluss daran findet ein Experten-Slam statt, in dem die innovativsten Ideen im Bereich Urban Tech vorgestellt werden. Gemeinsam mit Jungunternehmen und Experten wird dann im "Worldcafé" diskutierte, wie weit Urban Tech als Innovationstreiber der Zukunft fungiert.

Experten-Diskussion am Abend

Am Abend steht dann eine Diskussion auf dem Plan, bei der sich Stadtrat Wölbitsch mit Sanofi-Geschäftsführerin Sabine Radl, der "Head of Innovation" der Telekom Austria Mario Mayerthaler, die Expertin für Stadtplanung und Urbanität und Vortragenden an der TU Wien Edeltraud Haselsteiner und der Urban Tech-Experten der Außenwirtschaft Austria Matthias Grabner austauschen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter office@stadtakademie.at erforderlich. Alle Infos dazu gibt es online hier.

