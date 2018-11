"Voll weggekifft": Leonie schlug offenbar wieder zu

Der Prügelangriff, der 2016 gefilmt und ins Internet gestellt wurde, schockte Österreich. Die damals 15-jährige Leonie ging laut Polizei als "Rädelsführerin" auf die gleichaltrige Patricia los, auch weitere Mitglieder der Jugendgruppe schlugen brutal auf das Mädchen ein. Das Opfer wurde attackiert, bis es Blut spuckte und mit einem doppelten Kieferbruch im Spital landete.

Umfrage Wird Wien immer brutaler? Ja, es wird immer schlimmer!

Nein, das war schon immer so.

Wien ist nicht brutal, das wird nur aufgebauscht.

Ich bin mir nicht sicher.

Im Alter von 16 Jahren wurde Leonie für den Angriff zu 18 Monaten Haft, davon sechs unbedingt verurteilt. Nun befindet sich Leonie, nun 18 Jahre alt, laut "Kurier" wieder vor Gericht und in Haft. Wieder soll sie zugeschlagen haben, dieses Mal beim einem Raub mit einer 15-jährigen Mitangeklagten. Das Duo soll einer ältere Frau in Wien-Döbling die Handtasche entrissen haben. In einem anderen Fall soll Leonie wieder zugeschlagen haben.

"Frisch aus dem Gefängnis"

Den Raub der Handtasche bestreitet Leonie, obwohl sie die geständige 15-Jährige belastet und in Untersuchungshaft gebracht hatte. Doch sie sei "voll weggekifft" gewesen, wie sie nun vor Gericht angab – und weder Opfer noch Zeuge erkannten Leonie wieder. Leonie habe laut der 15-Jährigen "nichts machen" wollen, da sie "frisch aus dem Gefängnis" gekommen sei.

Sehr wohl zugelangt habe Leonie aber, nachdem man ebenfalls "viel gekifft" hatte, in einem anderen Fall. Im Prater schlug sie einem Mädchen offenbar aus Eifersucht mit der flachen Hand zwei Mal ins Gesicht. Der Prozess wurde vertagt. Laut "Kurier" muss Leonie bereits aus ihrem vergangenen Prozess ein Anti-Gewalt-Training absolvieren.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)