"Wir wollen den Menschen auf die S-Bahn bringen"

"Die Kooperation zwischen der Stadt Wien und der Bahn läuft gut", betont Thomas Madreiter, Planungsdirektor der Stadt Wien (MA 18) in einem Hintergrundgespräch mit der Presse. Er verweist auf die Umbauten der Bahnhöfe - vom Hauptbahnhof, Wien-Mitte bis zum Praterstern. Wien, sei für ihn, die "Stadt der kurzen Wege, die Stadt mit der höchsten Lebensqualität", die als gutes Beispiel im Klimawandel voranschreiten muss. Die Entwicklungen zeigen, dass Wien weiter wachsen werde und das vor allem an den Rändern von Wien, dem sogenannten umliegenden Speckgürtel. Die S-Bahn sei hier der wichtige Partner für die Pendler um nach Wien zu kommen und um sich auch als Alternative in Wien zu bewegen.

Die in Österreich am intensivsten genützte Bahn: Die Schnellbahn

Von den jährlich 250 Millionen Bahnkunden österreichweit sind knapp 100 Millionen in oder durch Wien unterwegs. 40% der Bahn-Nützer fahren eben damit in Wien. Die Zahl der Einsteiger pro Tag ist zwischen Rennweg und Wien-Mitte seit 2010 um 46 % gestiegen. In Zukunft möchte man eben hier ein noch besseres Angebot und dichteres Netz schaffen. Man wolle die Pendler "abholen" und ihnen die Notwendigkeit eines Autos "abnehmen".

24 neue Cityjet-Züge, weiß-blaue Züge werden ersetzt

Franz Hammerschmid, Kommunikationschef der ÖBB-Infrastruktur stellt klar: "Die meisten Fahrten sind nach Wien hereinkommende Fahrten. Wir wollen diesen Trend standhalten und brauchen dafür mehr Stabilität und mehr Sitzplätze". Dafür werden 24 neue Cityjet-Zügen erworben, die ab 2020 zusätzlich zu den vorhandenen 117 Cityjets unterwegs sein werden. Cityjets fassen mehr Personen als die blau-weißen Garnituren. Die alten S-Bahn-Modelle sollen bis 2021 verschwinden.

Wiener Linien und S-Bahn profitieren voneinander

"Die U-Bahn kann durch den Ausbau der S-Bahn profitieren", betonte Markus Ossberger, Leiter der Stabsstelle Infrastruktur bei den Wiener Linien. Derzeit gebe es 10 Umsteigepunkte der U-Bahn. Nach dem geplanten Ausbau der U2 und der U5 werde es 14 Umsteigepunkte geben. Vor allem die Linie U6 werde an den stark frequentierten Stationen (z.B Bahnhof Meidling, Schottentor, Südtiroler Platz/Hauptbahnhof) entlastet. Neue bedeutende Umsteigeknoten werden sein: Michelbeuern U6/U5, Rathaus U2/U5, Neubaugasse U3/U2, Pilgramgasse U4/U3 und vor allem der Matzleinsdorferplatz S-Bahn/U2. Hier treffen sich U2 und S-Bahn.

Sanierung der Stammstrecke

Derzeit verkehren zwischen Floridsdorf und Meidling stündlich 40 Züge. Die ÖBB wollen die Intervalle auf 50 pro Stunde erhöhen. Dazu braucht es ein neues Zugsicherungssystem.

Ausbau der S 80: 5 Stationen und gelbe Färbung auf Netz-Plan

Die S 80 soll auf dem Plan der Wiener Linien gelb eingefärbt werden, damit sie für die Pendler, Wiener und Touristen besser ersichtlich ist. Weiters sollen die S-Bahn Stationen Speising, Stranzenbergbrücke und Penzing modernisiert werden, während die Station Hietzinger Hauptstraße, Hirschstetten und Aspern Nord komplett neu errichtet werden. Eine Realisierung ist bis 2026 geplant. Die Errichtung der neuen Stationen werden derzeit auf Umweltverträglichkeit geprüft.

Renovierung des Bahnhofs Hütteldorf

Um die Situation im Westen der Stadt zu verbessern, soll der Bahnhof Hütteldorf erneuert sowie die Station „Baumgarten“ zwischen Hütteldorf und Purkersdorf geschaffen werden.

Ausbau der Strecke Wien–Bratislava

Für 540 Mio. Euro wird die bis eingleisige Strecke im Osten um ein Gleis erweitert. Als Teil der Weststrecke stärkt dieses Projekt das transeuropäische Netz und es werden Park-and-Ride-Anlagen entlang der Route errichtet. 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Ausbau der Südstrecke

Die Südstrecke soll ausgebaut werden und attraktiver für die Pendler werden. Hier sei der Autoanteil besonders hoch. Daher soll die Pottendorfer Linie im Süden der Stadt ab 2023 viergleisig sein. Eine weitere Zukunftsvision der ÖBB ist die die neue Verbindungsbahn Wien Hütteldorf nach Mödling.





(no)