Ärzte nach Pfusch-OP vor Gericht

Allgemeinmediziner Abdul A. meldete sich bei der damals 42-Jährigen und versprach der Senioren-Betreuerin aus Leopoldstadt einen Gratis-Eingriff.

"Da stimmt etwas nicht"

Nach einer Voruntersuchung in seiner Praxis wurde am 26. August 2016 ein OP-Termin vereinbart – beim Dermatologen Richard Z. in Hartberg (Stmk.):

"Als ich von der OP rauskam, meinte mein Lebensgefährte: ‚Da stimmt etwas nicht. Dein linkes Auge ist so runtergezogen‘", so Jasmin M.

Weiterer Eingriff ergebnislos

Der Zustand besserte sich nicht, die Alleinerzieherin geht seitdem nur noch mit Sonnenbrille ins Freie: "Ich sehe aus wie der Glöckner von Notre Dame." Nach mehreren Beschwerden bei Abdul A. wurde an der Wienerin noch ein Eingriff durchgeführt – ergebnislos.

Schließlich reichte es Jasmin M. Mit Unterstützung ihres Anwalts Peter Miklautz geht sie nun am Bezirksgericht Favoriten gegen die Ärzte vor, verlangt 13.150 Euro für korrigierende Eingriffe. Ein Sachverständiger soll klären, ob die OP nach allen Regeln der Kunst durchgeführt wurde.

