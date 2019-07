Mit lackierten Krallen 08. Juli 2019 05:30; Akt: 08.07.2019 00:26 Print

1 Jahr weg, nun tauchte "Nika" wieder auf

Am 10. Juni 2018 wurde die Chihuahua-Dame aus einem Lokal in Ottakring gestohlen. Jetzt wurde sie ganz in der Nähe gefunden. Alleine auf der Straße. Mit rot lackierten Krallen!