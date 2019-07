10. Popfest startet mit Rap, Soul und Wurst

Die wortstark feministische Rapperin Ebru Düzgun alias Ebow wird am Donnerstag den Startschuss zum 10. Popfest am Wiener Karlsplatz geben. Die Eröffnungsnacht auf der "Seebühne" vor der barocken Karlskirche bestreitet darauf die international erfahrene Soul-Sängerin Lylit. Im Anschluß gibt Pop-Chamäleon Tom Neuwirth mit seinem Electropop-Projekt WURST die lang erwartete Konzertpremiere mit allen neuen Songs.

70 Künstler in vier Nächten

Insgesamt werden an vier Tagen und Nächten an die 70 heimischen Pop-Acts am und um den Wiener Karlsplatz auf zehn Bühnen live zu erleben sein. Das vor dem Umbau stehende Wien Museum wird einmalig zur Festivalzentrale, das gesamte Haus verwandelt sich dabei in eine Wunderkammer schräger Pop-Formate. Anläßlich der Jubiläumsausgabe wird ebendort das Popfest-Jahrzehnt-Buch "Ein Deka Pop" von Robert Rotifer vorgestellt.

Motto: Wien, Du Vielvölkerstadt, Zeig her deine Schätze!

Das von den Musikerinnen Mira Lu Kovacs und Yasmin Hafedh (Yasmo) kuratierte 10. Popfest Wien findet allenortens bei freiem Eintritt statt. Es steht unter dem Motto "Wien, Du Vielvölkerstadt, Zeig her Deine Schätze!" und versteht sich als großangelegte musikalische Entdeckungsreise durch die vielfältigen Qualitäten der heimischen Musikszenen.

Wer performt beim Popfest?

Programminformationen hier: www.popfest.at

