100 Anzeigen gegen Rowdys auf E-Scootern

An drei Standorten – am Ring, auf dem Nestroyplatz und in der Praterstraße – waren am Dienstag rund 30 Beamte im Einsatz. Mehr als hundert E-Scooter wurden in vier Stunden angehalten.