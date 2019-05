Planquadrat in Meidling: 178 Übeltäter ertappt

Bei einem Planquadrat am gestrigen Donnerstag in Wien-Meidling erstattete die Polizei 102 verkehrsrechtliche Anzeigen und verteilte 76 Organmandate. In der von 14:00 bis 2:00 Uhr dauernden Schwerpunktkontrolle führte die Polizei 116 Alkovortests durch.

Die Polizei ertappte drei durch Suchtgift beeinträchtigte Fahrer sowie zwei Alko-Lenker, die mehr als 0,8 Promille aufwiesen. Drei Lenker wurden wegen Fahrens trotz entzogenen Führerscheins, einer wegen Fahren ohne Lenkberechtigung, angezeigt.

Die Bilder des Tages





(mr)